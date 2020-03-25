Кабмин ввел обязательную госпитализацию "уклонистов" с симптомами коронавируса

Инициатором постановления Кабмина выступил министр здравоохранения Илья Емец

Кабинет Министров Украины на заседании 25 марта принял решение усилить ограничительные меры по предотвращению распространения в Украине коронавируса. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook.

Инициатором постановления выступил министр здравоохранения Илья Емец. Оно предусматривает, что медицинские учреждения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование всех лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с зараженными лицами, даже если они отказываются от обследования в добровольном порядке;

обязательную госпитализацию таких лиц;

назначение карантина лицам, у которых установлен диагноз COVID-19 и уклоняющихся от лечения в добровольном порядке.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядок обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) на COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке.

Национальная полиция и Национальная гвардия обязаны обеспечить охрану порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обследованию, госпитализации или карантину.

Напомним, Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.