В Украину пришли ночные морозы, под угрозой цвет абрикосов и персика, — синоптики
2020-03-31 10:54:34
В Карпатах прогнозируют гололед. В т.ч. поэтому по региону объявили желтый уровень опасности
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий до 2 апреля.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Ухудшение погоды связывают с приходом арктического воздуха в Украину.
В западных, северных и большинстве центральных областей ночью температура опустится вплоть до 6 градусов мороза, а днем поднимется до 6 тепла.
Снижение температуры может привести к гибели цветов и плодовой завязи абрикосов, персика, вишни и ягодников.
В ГСЧС предупреждают об умеренном снеге в Карпатах 31 марта, остальное время – без осадков.
На дорогах возможен гололед. В связи с такими условиям по Карпатам объявили первый (желтый) уровень опасности.
Ночью в этом регионе ожидается 3-6 мороза, днем – 4-6 тепла.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.
- Также впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы. Устойчивого снежного покрова в столице тоже не было.