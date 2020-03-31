В Украину пришли ночные морозы, под угрозой цвет абрикосов и персика, — синоптики

В Карпатах прогнозируют гололед. В т.ч. поэтому по региону объявили желтый уровень опасности

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий до 2 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ухудшение погоды связывают с приходом арктического воздуха в Украину.

В западных, северных и большинстве центральных областей ночью температура опустится вплоть до 6 градусов мороза, а днем поднимется до 6 тепла.

Снижение температуры может привести к гибели цветов и плодовой завязи абрикосов, персика, вишни и ягодников.

В ГСЧС предупреждают об умеренном снеге в Карпатах 31 марта, остальное время – без осадков.

На дорогах возможен гололед. В связи с такими условиям по Карпатам объявили первый (желтый) уровень опасности.

Ночью в этом регионе ожидается 3-6 мороза, днем – 4-6 тепла.

Как ранее сообщал Фокус:

Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.