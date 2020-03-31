Полиция выясняет, сколько человек сбежали с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве

Сбежавших хотят привлечь к административной ответственности

Несколько человек, помещенных на обсервацию в столичный отель "Казацкий", покинули помещение.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передают "Українські новини".

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", – сказали в ведомстве.

Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.

Полиция планирует привлечь сбежавших к административной ответственности.

Как сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook, помещенные на обсервацию жаловались на плохие условия и дорогое питание. Некоторые говорили, что готовы заплатить штраф, который составляет от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, чтобы не жить в таких условиях.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал размещение туристов на обсервацию в отель "Казацкий". Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

Такие действия мэр назвал "нелогичными", но пояснил, что решение об обсервации принимали не городские власти, а Министерство инфраструктуры совместно с другими ведомствами. Также Кличко напомнил, что отель "Казацкий" не является собственностью города.

Вместе с тем, по его словам, в случае необходимости киевлян могут разместить на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, где для этого подготовлены 200 коек.

Отметим, что на место приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пытался договориться с людьми. Он предложил украинцам остаться в отеле "Казацкий" на четыре дня, чтобы сдать тесты на коронавирус.

Об этом "Бабелю" рассказал Ростислав Русаков, который был отправлен в отель с другими туристами после прилета в аэропорт "Борисполь".

Министр пообещал, что после получения результатов тестов всех отпустят по домам на 14-дневный карантин.

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