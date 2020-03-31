С 6 апреля 40 педагогов будут вести уроки на 11 телеканалах, – Зеленский

Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект "Всеукраинская школа онлайн" будет запущен 6 апреля.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Наше задание – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", – сказал президент.

Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах. В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников.

Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс – "Плюс-плюс" и "112 Украина";

6 класс – "Zoom" и "NewsOne";

7 класс – "Zik";

8 класс – "Индиго" и "Униан";

9 класс – "Рада" и "UA:Культура";

10 класс – "UA:Перший";

11 класс – канал М1.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.