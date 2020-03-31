С 6 апреля 40 педагогов будут вести уроки на 11 телеканалах, – Зеленский

2020-03-31 15:13:00

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Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект "Всеукраинская школа онлайн" будет запущен 6 апреля.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Наше задание – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", – сказал президент.

Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах. В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников.

Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

  • 5 класс – "Плюс-плюс" и "112 Украина";
  • 6 класс – "Zoom" и "NewsOne";
  • 7 класс – "Zik";
  • 8 класс – "Индиго" и "Униан";
  • 9 класс – "Рада" и "UA:Культура";
  • 10 класс – "UA:Перший";
  • 11 класс – канал М1.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Как ранее сообщал Фокус:

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