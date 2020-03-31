На Буковине умерли еще два человека с коронавирусом
2020-03-31 18:31:00
Одна из умерших три дня лечиась дома
В Черновицкой области умерли двое пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Женщина 1955 года рождения попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого, она три дня лечилась дома.
30 марта ее подключили к аппарату ИВЛ, но 31 марта состояние резко ухудшилось, и женщина умерла. Коронавирусное заболевание у нее подтвердили 30 марта.
Кроме того, скончался мужчина 1962 года рождения. Он находился в областной клинической больнице с 24 марта. Через три дня он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвердили коронавирус. 30 марта он скончался. Кроме того, у него был сахарный диабет.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 31 марта, в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
- По состоянию на утро 31 марта, во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.
- 31 марта Минздрав обновил алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом.
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