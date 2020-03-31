Минэкоэнерго готовит к запуску программу "теплых кредитов"

Участники программы могут получить компенсацию не только из государственного, но и из местных бюджетов

Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин в Facebook.

О начале кредитования по программе будет объявлено.

В Госэнергоэффективности напоминают, что в рамках программы украинские домохозяйства смогут получить от государства финансовую помощь в виде возмещения:

20% суммы кредита на установку твердотопливных котлов (35% – для субсидиантов);

35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

от 40% до 70% – для ОСМД.

Как и раньше участники программы смогут получить компенсацию не только из государственного, но и из местных бюджетов.

"Для этого уже работают 128 местных программ удешевления "теплых кредитов". Общая сумма их финансирования в 2020 году составляет почти 150 млн грн", – сообщают в Госэнергоэффективности.

Программа "Теплые кредиты" действует с 2014 года. По данным Госэнергоэффективности, в 2014–2019 годах ею воспользовались 750 тысяч украинских семей. Частные инвестиции в энергоэффективность составили около 8,3 млрд грн, из которых 3 млрд грн возвращено за счет программы.

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. Однако по подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу требуется около 2,2 млрд грн.

В Украине также существует государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, в настоящее время рассматривается вариант секвестра госбюджета-2020. Велика вероятность того, что госфинансирование работ по термомодернизации будет существенно сокращено.

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