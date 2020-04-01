Больше всего смертей от коронавируса среди больных диабетом, – МОЗ

Кроме того, Ляшко рассказал, что по каждому из летальных случаев в стране будет дана подробная информация

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что не во всех случаях коронавирус стал основной причиной смерти.

Об этом Ляшко сообщил на брифинге.

По его словам, большое количество смертей фиксируется у людей с сахарным диабетом.

"Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Мы еще раз подчеркиваем, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями и с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, сегодня в большой группе риска", – рассказал он.

Ляшко сообщил, что именно в этой группе риска наиболее тяжело перетекает заболевание.

Кроме того, Ляшко рассказал, что по каждому из летальных случаев будет дана подробная информация.

Напомним, в Украине 17 летальных исходов от COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 1 апреля в мире уже зарегистрировано 859 556 случаев заболевания COVID-19, 178 300 человек выздоровели и 42 332 умерло от осложнений, вызванных болезнью.