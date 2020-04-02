Кличко сообщил о первой смерти от коронавируса в Киеве

Умершему было 70 лет. Пока никаких подробностей

В Киеве за сутки зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, есть один летальный случай. 70-летний человек, к сожалению, умер", – рассказал столичный глава.

Также Кличко отчитался о 29 новых случаях заболевания COVID-19. Таким образом, в Киеве уже 161 человек получил подтвержденный диагноз.

По состоянию на 2 апреля в Украине 804 случая заражения коронавирусом, из них 135 случае зафиксировано за прошедшие сутки.

20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.

По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.