Кличко сообщил о первой смерти от коронавируса в Киеве
2020-04-02 12:27:51
Умершему было 70 лет. Пока никаких подробностей
В Киеве за сутки зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"К сожалению, есть один летальный случай. 70-летний человек, к сожалению, умер", – рассказал столичный глава.
Также Кличко отчитался о 29 новых случаях заболевания COVID-19. Таким образом, в Киеве уже 161 человек получил подтвержденный диагноз.
По состоянию на 2 апреля в Украине 804 случая заражения коронавирусом, из них 135 случае зафиксировано за прошедшие сутки.
20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.
- По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
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