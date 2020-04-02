В Монастыриске 48 больных коронавирусом, ситуацию ухудшает паника: мэр просит власть вмешаться

У самого мэра также нашли коронавирус

Городской голова Монастыриска Андрей Старух на Тернопольщине, где вспышка Covid-19, обратился к областной и центральной власти и правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку она осложнена не только из-за коронавируса, но и из-за паники жителей.

Об этом Андрей Старух написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к областной и центральной власти, к контролирующим и правоохранительным органам. Ситуация в Монастыриске осложняется не только инфекцией COVID-19, а панической реакцией на нее. Так, несмотря на разрешение работать автозаправкам, в райцентре закрылась единственная газовая заправка. Жители громады мне передали фото закрытого предприятия. Также сообщили, что заправочные пистолеты и шланги отсоединены, их забрали, а газ из емкости откачали", – пишет он.

Отметим, у самого Старуха также нашли коронавирус.

По словам главы Монастыриской РГА Павла Дроня, инфицированных коронавирусом – 83 человека:

г.Монастириська - 48,

с.Швейкив - 10,

с.Коваливка - 7 (1 летальный),

с.Горишня Слобидка - 4,

с.Долишня Слобидка - 2,

с.Бертники - 2,

с.Григорив - 2,

с.Гончаривка - 2,

с.Чехив, с.Коржова, с.Крыница, с.Велеснив, с.Доброводы, с.Дубенка – по 1.

Медперсонал – 32 (10 врачей, 22 медсестры),

5 детей, 4 госслужащих, 3 полицейских, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель, 1 голова ОТО.

"Сейчас уже есть средства защиты на неделю работы, достаточно оборудования на эту госпитализировано количество больных, есть какая-то минимальное количество материалов для продолжения забора биообразцов для анализов", – написал Дронь.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.

По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.