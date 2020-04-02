Минздрав предоставил статистику по смертям от коронавируса в Украине

40% летальных случаев приходится на возрастную группу 50-59 лет

По состоянию на 2 апреля в Украине подтверждены 20 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. 17 (85%) из них были старше 50 лет. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.

Больше всего умерших (9 человек) были возрастом от 50 до 59 лет.

Возрастная статистика летальных случаев среди мужчин:

40-49 лет - 1 человек;

60-69 лет - 1 человек;

80-89 лет - 1 человек;

50-59 лет - 2 человека.

Среди женщин:

50-59 лет - 6 человек;

60-69 лет - 5 человек;

70-79 лет - 2 человека;

30-39 лет - 2 человека.

Трое жертв коронавируса не выезжали за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.

Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, что согласно мировой статистике, мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст и наличие хронических заболеваний. Особому риску подвержены прежде всего пожилые люди старше 60 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 2 апреля в Украине госпитализированы 398 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.