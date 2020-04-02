95% умерших от коронавируса в Европе старше 60 лет, – ВОЗ

При этом, молодые люди также подвержены тяжелым симптомам Covid-19

Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения сообщил, что более 95% людей, умерших от коронавируса в Европе, были в возрасте старше 60 лет.

Об этом сообщает Accociated Press.

Доктор Ханс Клюге рассказал, что возраст – не единственный фактор риска для тяжелой болезни, добавив: "Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно".

Клюге сказал, что "молодые люди не непобедимы", повторив недавние комментарии Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом Гебреюса.

Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% у людей моложе 50 лет заболевание протекает в средней или тяжелой степени.

"Тяжелые случаи заболевания наблюдались у людей в возрасте от 10 до 20 лет, многие из которых нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", – сказал Клюге.

По его словам, последние статистические данные показали, что 30 098 человек умерли в Европе, в основном в Италии, Франции и Испании. Более половины людей – старше 80 лет.

Клюге сказал, что четыре из пяти из этих людей имели, по крайней мере, еще одно хроническое заболевание, такое как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония или диабет.

"Положительным моментом является то, что есть сообщения о людях старше 100 лет, которые были госпитализированы для лечения COVID-19 и полностью выздоровели", – сказал он.

Отметим, Минздрав Украины рассказал, что на летальность течения COVID-19 больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст. В Украине сСреди умерших – 15 женщин и 5 мужчин. Все они – лица старше 50 лет. Почти все умершие – 88% – имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.

По состоянию на 2 апреля в Украине 804 случая заражения коронавирусом, из них 135 случаев зафиксировано за прошедшие сутки. 20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели.