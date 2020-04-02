В Украине госпитализированы 398 человек с коронавирусом, – МОЗ

Остальные находятся на домашнем лечении

Минздрав Украины рассказал, что на летальность течения COVID-19 больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших – 15 женщин и 5 мужчин. Все они – лица старше 50 лет. Почти все умершие – 88% – имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19", – сказал он.

Ляшко просит всех людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями находиться дома.

Отметим, 1 апреля стало известно о смерти 37-летней роженицы, у которой нашли коронавирус. Кроме того, от Covid-19 умерла 33-летняя жительница Черновицкой области. Поэтому, сообщения о том, что всем умершим от коронавируса больше 50 лет, не соответствуют действительности.

По данным Минздрава, 804 случаев заболевания коронавирусной инфекции в Украине в больницы госпитализированы почти 50% больных, один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

"Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных – 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек ", –сказал Ляшко.

При этом Центр общественного здоровья МОЗ Украины привел другие данные. Сообщается, что 15 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Украине 804 случая заражения коронавирусом, из них 135 случаев зафиксировано за прошедшие сутки.

20 человек с COVID-19 скончались, 13 – выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.

По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.