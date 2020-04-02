Актер подчеркнул, что не видит себя в политике

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой опроверг слухи, что он якобы собирается баллотироваться на пост мэра Киева. В интервью Украинской правде артист заявил, что не намерен заниматься политикой.

"Где-то два месяца назад мой друг Саша прислал мне фото листовки, которую раздавали в каком-то районе Киева. Там список людей, которые якобы баллотируются в мэры Киева. Под восьмым номером там значится Евгений Кошевой от партии "Слуга народа". Как так можно дурить людей? Я в партии не состою, никогда никуда не баллотировался и не собираюсь. Я не пойду в мэры Киева и останусь на своем месте. Это мое официальное заявление", – сказал Кошевой.

Он подчеркнул, что не видит себя в политике.

"Я не политический эксперт, никогда так не интересовался политикой, чтобы хотеть туда попасть... Сейчас столько политических экспертов развелось... Извините, мне кажется, что у нас страна, которая всю жизнь в течение независимости воспитывала политтехнологов, политиков и всех других. Прямо во всех сферах жизни разбираемся на все сто", – сказал Кошевой.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Евгений Кошевой заявлял, что кроме Владимира Зеленского никто из актеров "95 Квартала" не собирается идти в политику.