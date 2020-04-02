Официально фамилия чиновника не называется

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из министерств, который незаконно передавал секретные документы неустановленным лицам. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как сообщают в службе, государственный служащий категории "А" копировал и пересылал секретный документ по электронной почте.

"Он касается комплекса мер Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти относительно защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях, и Керченском проливе", – говорится в сообщении.

В рабочем кабинете чиновника и по месту его проживания были проведены обыски. В результате сотрудниками СБУ был изъят мобильный телефон и планшет, в которых был обнаружен пересланный секретный документ и другие служебные документы.

Отмечается, что своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.111 УК (государственная измена).

Официально в ведомстве фамилии чиновника не называется.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в СБУ, речь идет о государственном секретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

Андрей Галущак

Должность в министерстве инфраструктуры Галущак занимает с января 2017 года. Он государственный служащий ІІІ ранга.

Кроме того, В 2006 году Галущак был заместителем директора юрдепартамента "Нафтогаза", с 2006 по 2014 год - советником главы правления ЗАО "Укргаз-Энерго", в 2015-2016 гг. - заместителем начальника РФ "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", в 2016 - 2017 занимал пост директора инвестдепартамента "Укрзализныци".

Чиновник награжден орденом "За заслуги" III степени.

Как ранее сообщал Фокус:

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