Ляшко едет в Тернополь, чтобы разобраться с увольнениями медиков из-за коронавируса
2020-04-03 12:23:29
Ранее СМИ писали, что медики, "получая 4 тыс. грн зарплаты", не хотят "отдавать себя работе в таких опасных условиях"
Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из-за коронавируса.
Об этом на брифинге рассказал замглавы МОЗ и главный санврач Украины Виктор Ляшко.
"Мы звоним директорам департаментов здравоохранения, связываемся с главврачами, чтобы узнать, в чем причина увольнения медиков", – говорит Ляшко.
По словам Ляшко, недавно он общался с администрацией районной больницы в Монастыриске Тернопольской области и спрашивал о причинах увольнения медсестер.
"Информация оказалась неподтвержденной: медики, при обнаружении первого случая коронавируса, написали заявления, а на следующий день они все вышли на работу и отозвали свои заявления", – говорит он.
"Сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы посмотреть на месте, как происходит подготовка, какие проблемные вопросы существуют. Хочу ознакомиться не только с отчетами руководителей областей", – добавил заглавы МОЗ.
В конце марта СМИ писали, что в Тернопольской больнице уволились восемь врачей: медики, "получая 4 тыс. грн зарплаты", не хотят "отдавать себя работе в таких опасных условиях".
Подобные случаи имели место также в Черновцах и Запорожье.
Как ране сообщал Фокус:
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.