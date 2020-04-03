Ляшко едет в Тернополь, чтобы разобраться с увольнениями медиков из-за коронавируса

Ранее СМИ писали, что медики, "получая 4 тыс. грн зарплаты", не хотят "отдавать себя работе в таких опасных условиях"

Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из-за коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал замглавы МОЗ и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Мы звоним директорам департаментов здравоохранения, связываемся с главврачами, чтобы узнать, в чем причина увольнения медиков", – говорит Ляшко.

По словам Ляшко, недавно он общался с администрацией районной больницы в Монастыриске Тернопольской области и спрашивал о причинах увольнения медсестер.

"Информация оказалась неподтвержденной: медики, при обнаружении первого случая коронавируса, написали заявления, а на следующий день они все вышли на работу и отозвали свои заявления", – говорит он.

"Сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы посмотреть на месте, как происходит подготовка, какие проблемные вопросы существуют. Хочу ознакомиться не только с отчетами руководителей областей", – добавил заглавы МОЗ.

В конце марта СМИ писали, что в Тернопольской больнице уволились восемь врачей: медики, "получая 4 тыс. грн зарплаты", не хотят "отдавать себя работе в таких опасных условиях".

Подобные случаи имели место также в Черновцах и Запорожье.

Как ране сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.