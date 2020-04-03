В зоне ЧАЭС планируют построить четыре полигона для радиобиологических исследований

Предусмотрено проведение натурных, лабораторных и модельных исследований и внедрения новых технических решений

В рамках Соглашения о международном научном сотрудничестве в области экологических исследований между университетом Юваскюля, что в Финляднии и ДСП "Экоцентр" в 10-километровой зоне отчуждения планируют создать четыре научных полигона для исследований по радиобиологии.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

Предусмотрено проведение натурных, лабораторных и модельных исследований и внедрения новых технических решений.

Планируется проведение работы по анализу мониторингов по различным аспектам радиоэкологии и радиобиологии для определения закономерностей и тенденций развития объектов биосферы в условиях радиационных нагрузок.

"Налаживание сотрудничества с университетом Юваскюля станет мощным двигателем в реализации планов по созданию международного научного хаба в зоне отчуждения, а радиобиологические исследования станут одним из важных направлений его деятельности", – сообщила и.о. председателя ГАЗО Екатерина Павлова.

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