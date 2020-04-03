Из-за карантина из киевских больниц выписывают неизлечимых пациентов, – СМИ
2020-04-03 16:33:05
Такие пациенты не могут обойтись без медицинской помощи, поскольку страдают о сильных болей: им среди прочего делают инъекции морфина
В связи с карантином, из паллиативных отделений киевских больниц выписывают тяжелобольных пациентов.
Об этом сообщает издание Слідство.Інфо.
Речь идет о людях группы высокого риска, которые находятся на последнем этапе жизни.
Такие пациенты остро нуждаются в медицинской помощи, поскольку страдают о сильных болей: им делают инъекции морфина, а врачи поддерживают их дыхание.
По данным издания, в Александровской и Киевской городской больнице №18 остались только по три пациента на каждое отделение, хотя обе больницы могут принимать по 10 пациентов.
Журналисты указывают на приказ МОЗ №698 от 23 марта 2020 года, согласно которому медучреждения должны прекратить принимать на стационар пациентов, но это не касается плановых госпитализаций тяжелобольных.
В департаменте здравоохранения КГГА рассказали, что пациентов выписывают из-за того, что они – самые восприимчивые к коронавирусу.
"Акцент паллиативной помощи смещен на выездные бригады, которые могут в полном объеме обеспечить такую помощь дома", – говорят в горадминистрации.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Офис президента сообщил, что о дконца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.