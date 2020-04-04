Среди зараженных есть люди с крепким здоровьем

У молодых людей, которые заразились коронавирусом, наблюдаются такие же тяжелые сиптомы, как и у людей постарше.

Об этом со ссылкой на ВОЗ передает издание Corona.

"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", – сказано в публикации.

В частности, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.

"Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них довольно тяжелые", – сказала Харрис.

Она также добавила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми".

У организации есть информация о том, что среди зараженных есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые много лет ведут здоровый образ жизни.

В свою очередь Центр общественного здоровья Минздрава Украины 4 апреля опубликовал в Facebook информацию о возрасте и поле 28 скончавшихся граждан с коронавирусной инфекцией. Зафиксированы смерти людей возрастных категорий от 30 до 89 лет, большинство умерших c COVID-19 – женщины, их 19.

Как ранее сообщал Фокус: