Молодые люди и спортсмены тоже уязвимы к коронавирусу, – ВОЗ
2020-04-04 19:39:00
Среди зараженных есть люди с крепким здоровьем
У молодых людей, которые заразились коронавирусом, наблюдаются такие же тяжелые сиптомы, как и у людей постарше.
Об этом со ссылкой на ВОЗ передает издание Corona.
"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", – сказано в публикации.
В частности, пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.
"Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них довольно тяжелые", – сказала Харрис.
Она также добавила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми".
У организации есть информация о том, что среди зараженных есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые много лет ведут здоровый образ жизни.
В свою очередь Центр общественного здоровья Минздрава Украины 4 апреля опубликовал в Facebook информацию о возрасте и поле 28 скончавшихся граждан с коронавирусной инфекцией. Зафиксированы смерти людей возрастных категорий от 30 до 89 лет, большинство умерших c COVID-19 – женщины, их 19.
Как ранее сообщал Фокус:
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