Нарушителям грозит штраф за нарушение режима самоизоляции в размере от 17 000 до 34 000 гривен

Трое граждан Украины, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать за границу через пункты пропуска, но были задержаны пограничниками. Нарушителям грозит штраф за нарушение карантина в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.

О правонарушении пограничники оповестили сотрудников Национальной полиции, которые составили на нарушителей административные протоколы. Далее решение относительно этих граждан должен вынести суд.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.