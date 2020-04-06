Проживание там – бесплатное

В Киеве бездомным предложили на время карантина поселиться в Доме социальной заботы, который находится на ул. Суздальской.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на пресс-конференции, пишет УНИАН.

По его словам, бездомные – уязвимая категория населения, которым сложно соблюдать нормы элементарной гигиены, поэтому они могут быть носителями инфекции.

"Мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там – абсолютно бесплатное. Также город постоянно предлагает таким людям работу. Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения их к нормальной жизни", – сказал Кличко.

Он добавил, что в столице работают продовольственные пункты, где кормят бездомных, в частности возле Центрального вокзала, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов.

Также, по словам Кличко, в Киеве дезинфекцию улиц проводят круглосуточно. Кроме того, в столице ежедневно моют и обрабатывают антисептиками все остановки общественного транспорта. А самые многолюдные остановки обрабатывают дважды в день.

Ранее в КГГА сообщали, что отделение ночного пребывания Дома социальной заботы рассчитано на 150 человек, а социальный отель на его территории – на 16 человек.

Как ранее сообщал Фокус: