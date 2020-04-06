На Тернопольщине заразились коронавирусом 160 человек. 44 из них – медики

Больше всего инфицированных – в Монастырском районе

В Тернопольской области инфицирование коронавирусом подтверждено у 44 медработников.

Об этом сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского городского совета.

"В Тернопольской области коронавирусом заболели 44 медика: 35 – в Монастырском районе; 2 – в Залищицком районе; 4 – в Кременецком районе; 1 – в Козивском районе; 1 – в Бучацком районе; 1 – врач из Тернополя (его заболевание не связано с профессиональной деятельностью)", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, до данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 6 апреля в Тернопольской области 160 случаев (2 летальных) заболевания коронавирусом. В частности, утром в понедельник в Тернопольской области умер священник Олег Винницкий из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

28 марта сообщалось, что на Тернопольщине заражены 18 медиков.

В Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на Covid-19.