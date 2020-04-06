Боевики "Л/ДНР" за взятки получали украинские пенсии и соцвыплаты, – СБУ

Организовала схему жительница Донецкой области. Среди ее "клиентов" были также и умершие люди

В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили механизм финансирования "Л/ДНР" через махинации с соцвыплатами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организовала преступную схему жительница Донецкой области.

За взятки она предлагала жителям ОРДЛО безосновательное оформление пенсии и других видов соцпомощи.

Среди ее "клиентов" были и боевики "Л/ДНР", а также умершие люди.

Часть прибыли женщина передавала представителям т.н. "МГБ" "Л/ДНР" на их финансовые нужды.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили 2,3 млн российских рублей (около 820 тыс. грн), которые, по всей видимости, предназначались для финансирования террористов.

Производство открыто по ст.110-2 УК (финансирование действий, направленных на изменение госграницы Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале пограничники из состава ООС на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории.

Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.