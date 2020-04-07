МинВОТ сообщило о первой смерти от коронавируса на оккупированном Донбассе
2020-04-07 20:29:00
Оккупанты скрывают наличие летальных случаев
В больнице оккупированного города Амвросиевка, Донецкой области, умер от Covid-19 мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Министерство сообщает, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации в ОРДЛО и Крыму продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.
Оккупанты в ОРДО признали наличие 6 больных коронавирусом, но сообщили об отсутствии летальных случаев.
В то же время, по имеющейся информации у министерства, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята.
По состоянию на 7 апреля окуппанты признают 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Но по имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше.
Как ранее сообщал Фокус:
- В феврале пограничники из состава ООС на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.
- С 8 утра 28 марта ввели ограничение относительно пересечения линии проведения ООС со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.