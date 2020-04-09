Правительство работает над планом выхода из карантина, – Шмыгаль
2020-04-09 07:19:00
Но до мая серьезных послаблений не будет
Уже сейчас правительство работает над планом, где будет расписано, какие ограничительные меры и с какой даты будут отменены, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Мы еще погуляем в парках, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле", – написал он.
Карантинные мероприятия непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.