Правительство работает над планом выхода из карантина, – Шмыгаль

Но до мая серьезных послаблений не будет

Уже сейчас правительство работает над планом, где будет расписано, какие ограничительные меры и с какой даты будут отменены, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Мы еще погуляем в парках, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле", – написал он.

Карантинные мероприятия непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус: