В Виннице поборола коронавирус 73-летняя пациентка с тяжелыми патологиями

Женщину уже выписали из больницы

В Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя женщина, у которой болезнь была осложнена тяжелой патологией.

Об этом сообщает мэр Виницы Сергей Моргунов в видеообращении.

"Хочу сообщить очень хорошую новость: у нас выздоровела самая пожилая пациентка, 73 лет. У нее ко всему была достаточно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус", – рассказал он.

Ее уже выписали из больницы.

По его словам, на пятницу от COVID-19 выздоровели шесть пациентов. Кроме упомянутой женщины, это медик из винницкого роддома №2, трое мужчин 32, 43 и 55 лет и женщина в возрасте 40 лет.

По состоянию на 10 апреля, 67 жителей Винницы имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Возраст инфицированных – от 10 месяцев до 73 лет. При этом 29 человек заразились коронавирусом именно в Виннице и не выезжали за границу.

Среди инфицированных – 31 человек являются медработниками. На стационарном лечении в больницах сейчас 21 человека, из них один – в реанимации. В областной инфекционной детской больнице находится 3-летний ребенок с мамой, их состояние удовлетворительное. Амбулаторно лечатся дома – 42 жителя Винницы. Они или незначительны, или совсем отсутствуют проявления болезни.

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