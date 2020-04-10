По словам журналистов, Минздрав является единственным импортером тестов за последние 2 месяца

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как люди без должностей вывозят из ведомства медицинские средства, включая тесты на определение коронавируса, которые прибыли из Китая.

Расследование опубликовало Радио Свобода.

"Журналисты заметили, как главный санитарный врач страны здоровается с мужчиной, который только что загрузил ему в багажник коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями", – говорится в расследовании.

Этим мужчиной оказался Александр Чумак, директор торгового дома "Итерхим", который продает продукцию одноименного производителя. Он был советником министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, но продолжал ходить в МОЗ и после назначения министром Ильи Емца.

Журналисты напомнили, что 23 марта в Украину прибыл первый самолет из Китая, который доставил тест-систем ПЦР, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще многое необходимого

"А за два дня, 25 марта журналистам удалось зафиксировать, как часть этих тестов отгрузили с авто Центра общественного здоровья. По данным источников "Схем" на таможне, экспресс-тесты именно этого бренда - китайской AmonMedCAS - закупило министерство. И именно Минздрав является их единственным импортером за последние 2 месяца", – пишут журналисты.

Другие товары медицинского назначения загрузили в машину "Медспецтранса" и авто Михаила Царенко, которые до конца 2016 года работал в Киевской ОГА.

В комментарии журналистам он заявил, что дружит с Емцом, который на момент подготовки программы возглавлял министерство.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля самолет ВСУ Ил-76 доставил из Китая в Украину первую партию тестов для выявления коронавируса. Военный борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. экспресс-тестов.