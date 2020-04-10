В ГБР ответили Авакову по подозрению Черновол: "Мы не занимаемся политикой"

"Катитесь к черту с госслужбы", – заявлял глава МВД, возмущенный предъявлением подозрения в умышленном убийстве экс-нардепу Татьяне Черновол, участвовавшей в акциях протеста на Майдане

В ГБР отреагировали на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, назвавшего дело против экс-нардепа Татьяны Черновол неадекватным и постыдным, сообщает Интерфакс-Украина.

"ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", – сообщили в ГБР.

Напомним, сегодня утром следователи ГБР пришли с обыском к народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров позднее причисленный к Небесной сотне.

Министр внутренних дел Арсен Аваков публично выступил в поддержку Татьяны Чорновол.

"Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев – учавствовала в гражданских протестах... Господин Бабиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!", – написал Аваков.

При этом Черновол обнародовала список всех статей, которые ей инкриминируются.

"Щедро. Мне инкриминируют за Майдан:

1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);

2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;

3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;

4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;

5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;

6) ст.125 умышленное легкое;

7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;

8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет", – написала она на своей странице в Facebook.

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