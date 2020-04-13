У всех строителей есть индивидуальные средства защиты и дезинфекции. Их доставкой с дома на стройплощадки и в обратном направлении занимается "Киевметробуд"

В Киеве даже в условиях карантина из-за коронавируса продолжается строительство метро на Виноградарь. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город должен развиваться. И мы делаем все, чтобы не останавливать строительство основных инфраструктурных проектов. В частности, продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспект Правды", – рассказал Кличко.

По его словам, сейчас специалисты заканчивают собирать большой проходческий комплекс немецкой компании Herrenknecht. В то же время, замгендиректора "Киевметробуд" Юрий Золотарев уточняет – поставки оборудования из Германии и Италии задерживаются.

"Есть задержки, но если поставки произойдут в ближайшее время, отставание в темпах начала подземной проходки будет минимальным", – говорит он.

Также Золотарев отметил, что у всех строителей и других участиков строительства метро есть индивидуальные средства защиты и дезинфекции. Их доставкой с дома на стройплощадки и в обратном направлении занимается "Киевметробуд".

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году в киевском метро стали устанавливать новые турникеты украинского производства. Новые турникеты начали появляться на станции метро "Площадь Льва Толстого".

В 2020 году на 15 станциях столичного метро появятся новые турникеты для бесконтактной оплаты проезда.

Столичный глава Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро до жилмассива Троещина. Речь в нем идет о 2025 годе.