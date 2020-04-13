Пожар приблизился к энергоблоку Чернобыльской АЭС, – сотрудница Энергоатома
2020-04-13 23:10:00
Кроме того, пожар добрался до территории возле укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС
Пожар в Чернобыльской зоне уже добрался до территории пятого энергоблока ЧАЭС, передает сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко на своей странице в Facebook.
Кроме того, по ее словам, пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над четвертым энергоблоком ЧАЭС.
"Огонь приблизился к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м .Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС", – пишет она.
При этом, пресс-служба ГСЧС утверждает, что пожарные контролируют огонь.
"Можем сказать главное – угрозы для атомной электростанции, хранилищу отработанного топлива и другим критическим объектам в зоне отчуждения нет!", – сказано в сообщении.
Напомним, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар приближается к городу Припять и к хранилищам отработанного ядерного топлива. Кроме того, по его словам ветер дует в сторону Чернобыльской АЭС и пожар может дойти и туда. При этом, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что волноваться не стоит и пожар не достигнет хранилищ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля. Сообщалось, что тушением занимались более 90 пожарных и два самолета.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- В последние дни по всей территории Украины участились пожары. В частности, 7 апреля по стране был зафиксирован 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах.
- Полиция поймала одного из поджигателей, из-за которого вспыхнули пожары на территории Чернобыльской зоны.