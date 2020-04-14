Кличко подтвердил смерть монаха Киево-Печерской лавры от коронавируса

За сутки в лавре подтвердили 2 новых случая заражения коронавирусом

В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили два новых случая коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также 13 апреля скончался 42-летний монах Почаевской лавры, который в последнее время находился в Киево-Печерской лавре. О смерти монаха в лавре сообщили еще вчера, но ее причину не называли. Умер иеродиякон Наум, который нес послушание подвального.

На территории лавры находятся четыре поста с правоохранителями и представителями лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы, попасть внутрь можно только по специальному разрешению.

13 апреля в лавру направили медицинские бригады. Медобследование прошли 230 служителей и 68 учеников духовной семинарии. Среди них выявили больных - двух госпитализировали, один отказался. Также сегодня у служителей Киевской духовной академии и семинарии отберут образцы для ПЦР-тестов.

Мэр сообщил, что в лавре ежедневно проводится дезинфекция помещений и медобследование ее жителей.

Всего в Киеве за сутки подтвердили коронавирус у 56 человек, среди них - 5 медиков. На данный момент в столице подтвердили заболевание на COVID-19 у 551 человека.

Напомним, первые случаи заражения в лавре подтвердили 6 апреля. 13 апреля мэр Киева сообщил, что количество зараженных в лавре превысило 90 человек.

Вечером 13 апреля на сайте лавры появилось обращение наместника и братии с призывом о помощи. Верующим попросили усилить молитвы и предоставить финансовую помощь.

Как ранее сообща Фокус: