Рецидивист из Чернигова за "шутку" о минировании киевского метро проведет два года в тюрьме

Мужчина уже был судим за убийство, изнасилование и хранение наркотиков

За ложное сообщение о минировании киевского метро жителя Чернигова приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В декабре 2019 года злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что на станции "Нивки" якобы заложена взрывчатка. На место оперативно выехали кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели, но никаких взрывоопасных предметов найти не удалось.

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После этого полиция провела следственно-розыскные мероприятия и нашла злоумышленника, которым оказался ранее судимый за убийство, изнасилование, а также кражу и хранение наркотиков житель Чернигова.

Приговор мужчине вынес Деснянский райсуд, по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе гражданам). "Таким образом, "шутник" проведет еще два года в тюрьме", – говорится в сообщении Нацполиции.

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