Рецидивист из Чернигова за "шутку" о минировании киевского метро проведет два года в тюрьме
2020-04-14 16:43:06
Мужчина уже был судим за убийство, изнасилование и хранение наркотиков
За ложное сообщение о минировании киевского метро жителя Чернигова приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
В декабре 2019 года злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что на станции "Нивки" якобы заложена взрывчатка. На место оперативно выехали кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели, но никаких взрывоопасных предметов найти не удалось.
После этого полиция провела следственно-розыскные мероприятия и нашла злоумышленника, которым оказался ранее судимый за убийство, изнасилование, а также кражу и хранение наркотиков житель Чернигова.
Приговор мужчине вынес Деснянский райсуд, по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе гражданам). "Таким образом, "шутник" проведет еще два года в тюрьме", – говорится в сообщении Нацполиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевские власти обещают капитально отремонтировать все старые станции городского метрополитена, а таких в настоящее время 15.
- Мэр Киева пообещал до конца 2021 года открыть две станции метро на Виноградарь. Ранее сообщалось, что строительство отстает от сроков на 7-8 месяцев.