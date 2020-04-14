На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ, – штаб

Воинам оказана необходимая помощь

Во вторник, 14 апреля, боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ООС, два украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Все факты нарушений противником режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

В частности, боевики из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли подразделения украинских военных у Авдеевки и один раз – рядом с населенным пунктом Пески. Против украинских военнослужащих вблизи Красногоровки противник применил станковые противотанковые гранатометы.

"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и они эвакуированы в военное медицинское учреждение", – сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима тишины. Потери противника уточняются. Кроме того отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.