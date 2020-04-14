В Минсоцполитики рассказали, когда украинцам ждать единоразовых выплат из бюджета

Только через пять дней после вступления в силу принятого закона о секвестре бюджета

Единоразовые выплаты из госбюджета некоторым категориям граждан можно начать только спустя пять дней после вступления в силу принятого закона о секвестре бюджета.

Об этом информирует министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, согласно принятому закону, из бюджета на такие выплаты планируется выделить 10 млрд грн. Таким образом, по 1000 грн получат свыше 10,6 млн людей.

Также в Минсоцполитики напомнили, кто может получить помощь от государства:

пенсионеры, размер пенсии которых со всеми надбавками не превышает 5 тыс. грн; граждане с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме тех граждан с инвалидностью, которые получают помощь в связи с утратой кормильца); граждане, у которых нет права на пенсию и лицам с инвалидностью; граждане, которые получают соцпомощь неработающим и которые достигли пенсионного возраста, но не получили право на пенсию.

Закон №3279-д о секвестре бюджета приняли на вчерашнем внеочередном заседании Рады. Пока что на нем нет подписи президента.

Согласно ст.94 Конституции Украины, президент должен в течение 15 дней со дня получения закона подписать его (перед президентом закон подписывает глава Верховной Рады). Также у него есть право вето.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального обнародования, если в самом законе не прописаны другие сроки его вступления в силу.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год. "За" проголосовали 249 народных депутатов.