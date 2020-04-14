На создание капсулы было потрачено 7 дней

В Кременчуге изготовлена первая герметичная капсула для перевозки инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Полтавская ОГА.

Отмечается, что на изготовление капсулы было потрачено семь дней.

Отмечается, что капсулу передали на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф. Она сделана из герметичного материала и весит 16 кг.

"Капсула весит 16 кг, изготовлена из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха", – говорится в сообщении.

Кроме того, в изолятор вмонтированы перчатки-манжеты, чтобы медики могли проводить любые манипуляции без телесного соприкосновения с больным.

Как ранее сообщал Фокус: