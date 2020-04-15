Говорить о выходе из карантина сейчас рано, — МОЗ

Смягчение ограничений в Украине возможно только в случае постоянного снижения заболеваемости на COVID-19

В связи с ростом заболеваемости на COVID-19 в Украине говорить о завершении карантина пока рано. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с сегодняшним антирекордом по заболеваемости считаю, что говорить про выход из карантина не целесообразно. Конечно мы рассматриваем варианты выхода, мы рассматриваем при каких условиях это возможно, и могу уверенно сказать, что это возможно когда мы будет видеть постоянное снижение заболеваемости на COVID-19", - отметил он.

При этом Степанов не ответил на вопрос, при каких показателях суточного прироста зараженных возможно смягчение карантина.

Он добавил, что при разработке сценариев выхода из карантина анализируется опыт других стран, чтобы этот процесс в Украине прошел максимально комфортно.

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случаев заражения.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 29 детей и 90 медиков. Всего среди зараженных 260 детей и 684 медработника.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что смягчение карантина в Украине возможно не раньше мая, если в стране будет наблюдаться динамика по снижению количества новых заболеваний на коронавирусную инфекцию.

Позже он представил предварительный график выхода страны из карантина. Правительство пока планирует в мае частично снять ограничения на работу общественного транспорта, а также ввести смещенный график рабочего дня. Также предусмотрена кредитная поддержка малого и среднего бизнеса и создание 500 тысяч новых рабочих мест.

С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "Новые социальные стандарты жизни". Ожидается, что общественный транспорт возобновит работу, будет завершен учебный год, разрешат посещать зоны отдыха, ослабят условия самоизоляции для пожилых людей.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин утвердил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.