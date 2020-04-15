Зафиксирован первый случай коронавируса среди пограничников

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное

Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Он был подтвержден после проведения ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВИ.

"Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

Также в ведомстве подчеркнули, что уже устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Как ранее сообщал Фокус: