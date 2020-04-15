Во Львове от Covid-19 умер мужчина: ПЦР-тест дважды показал негативный результат

У мужчины были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет

Во Львове от Covid-19 умер 56-летний мужчина – ПЦР-тест дважды показал негативный результат и только после смерти получен позитивный результат.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

У мужчины были сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет. Он находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа был получен лишь 13 апреля.

"Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ был получен уже после смерти", – сказано в сообщении.

Его госпитализировали в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией.

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