Люди не хотят заселяться в специально подготовленные для обсервации отели

Вернувшиеся из Польши через пункт пропуска "Ягодин" украинцы прямо на границе устроили протест против обсервации, передает 5 канал.

"Они ограничивали движение транспорта, но полиция вмешалась и в кратчайшие сроки дорога была разблокирована", – рассказал начальник Нацполиции Волынской области Юрий Крошко.

Из прибывших в Украину граждан на обсервацию не согласился никто. Нарушителям грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест до полгода или ограничение свободы до 3 лет.

"Не изъявляют желание люди ехать на обсервацию, все обязуются проходить самоизоляцию дома, но поскольку она является обязательной, обсервация, принимаем меры о привлечении их к админответственности. Пока что составлено 20 таких протоколов, другие люди идентифицированы и установлены нами", – сообщил Крошко.

В нескольких сотнях метров от границы для прибывающих подготовили отель. К заселению готовы почти полсотни номеров. Людей обещают кормить, а также обеспечить масками, перчатками, и другими необходимыми средствами.

"Однако номера – пустуют. Все, кто въехал, разъехались по домам", – говорится в публикации.

Заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак сообщила, что все вернувшиеся в Украину граждане предупреждены об ответственности и в дальнейшем будут контролироваться силами полиции на принудительной самоизоляции.

Как ранее писал Фокус:

Всех граждан Украины, въезжающих в страну, будут помещать на обсервацию на две недели.