В пункте пропуска "Ягодин" вернувшиеся из-за границы украинцы устроили протест против обсервации
2020-04-16 09:30:00
Люди не хотят заселяться в специально подготовленные для обсервации отели
Вернувшиеся из Польши через пункт пропуска "Ягодин" украинцы прямо на границе устроили протест против обсервации, передает 5 канал.
"Они ограничивали движение транспорта, но полиция вмешалась и в кратчайшие сроки дорога была разблокирована", – рассказал начальник Нацполиции Волынской области Юрий Крошко.
Из прибывших в Украину граждан на обсервацию не согласился никто. Нарушителям грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест до полгода или ограничение свободы до 3 лет.
"Не изъявляют желание люди ехать на обсервацию, все обязуются проходить самоизоляцию дома, но поскольку она является обязательной, обсервация, принимаем меры о привлечении их к админответственности. Пока что составлено 20 таких протоколов, другие люди идентифицированы и установлены нами", – сообщил Крошко.
В нескольких сотнях метров от границы для прибывающих подготовили отель. К заселению готовы почти полсотни номеров. Людей обещают кормить, а также обеспечить масками, перчатками, и другими необходимыми средствами.
"Однако номера – пустуют. Все, кто въехал, разъехались по домам", – говорится в публикации.
Заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак сообщила, что все вернувшиеся в Украину граждане предупреждены об ответственности и в дальнейшем будут контролироваться силами полиции на принудительной самоизоляции.
Как ранее писал Фокус:
- Всех граждан Украины, въезжающих в страну, будут помещать на обсервацию на две недели.
- Согласно постановлению Кабмина №262, пребывание граждан на обсервации будет финансироваться из местных бюджетов.