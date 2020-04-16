Правоохранители обещают наказать владельцев супермаркета за нарушение карантина

В Мариуполе на открытие супермаркета собрались сотни людей, несмотря на запрет проводить массовые мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители обещают наказать владельцев супермаркета за нарушение карантина.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности – не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание", – сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Полиция открыла дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению эпидемий.

Местное издание 0629 сообщает, что около 200 человек одновременно попытались войти в супермаркет. Многие находятся в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдает – все стоят очень близко друг к другу.

Патрульные через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушает.

Некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

Накануне администрация супермаркета расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

Те, кто прорвался в магазин, говорят, что анонсированные 30% скидки – это обман. Например, за мешок с картошкой стоимостью 75 гривен скидка составила 1 гривну.

Как рассказал изданию один из пенсионеров, который сумел прорваться в магазин, он стоял в очереди с 8 утра и был по списку четвертым. В магазине он совершил ппокупку на 500 грн и получил подарок – продуктовый набор. Набор состоял из конфет, пачки творога, леденца на палочке и 200-граммового пакетика сока.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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