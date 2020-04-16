Геращенко спрогнозировал, когда может закончиться карантин
2020-04-16 21:06:00
Решение принимается Минздраом в зависимости от ситуации с распространением коронавируса
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что карантин может быть завершен к середине мая.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.
По его словам, решение об этом принимается Минздраом в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
"Я думаю, это будет середина мая", – сказал Геращенко.
"Карантин будет продолжаться столько, сколько будет рекомендовать Министерство охраны здоровья. Решения о карантине принимаются не на основании выкладок Министерства внутренних дел, мы лишь обеспечиваем режим карантина", – добавил он.
По его словам, решение о целесообразности продления или прекращения карантина будет приниматься ближе к концу апреля.
"Решение о продолжении карантина или о его приостановлении, или его ослаблении будет приниматься ближе к дате окончания действия постановления (о текущем карантине – ред.), то есть, ближе к 24 апреля", – подытожил Геращенко.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине заразились коронавирусом 788 медиков. Больше всего — на Буковине. За сутки инфекцию подтвердили у 104 медработников.
- Также 16 апреля количество инфицированных в мире превысило 2 млн человек.