Геращенко спрогнозировал, когда может закончиться карантин

Решение принимается Минздраом в зависимости от ситуации с распространением коронавируса

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что карантин может быть завершен к середине мая.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

По его словам, решение об этом принимается Минздраом в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

"Я думаю, это будет середина мая", – сказал Геращенко.

"Карантин будет продолжаться столько, сколько будет рекомендовать Министерство охраны здоровья. Решения о карантине принимаются не на основании выкладок Министерства внутренних дел, мы лишь обеспечиваем режим карантина", – добавил он.

По его словам, решение о целесообразности продления или прекращения карантина будет приниматься ближе к концу апреля.

"Решение о продолжении карантина или о его приостановлении, или его ослаблении будет приниматься ближе к дате окончания действия постановления (о текущем карантине – ред.), то есть, ближе к 24 апреля", – подытожил Геращенко.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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