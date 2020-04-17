Накануне в Киеве загрязнение воздуха превысило норму в 2-3 раза

Тушение пожара в Чернобыльской зоне затруднено из-за плохой погоды и сильной засухи на этой территории, вызванной сухой зимой.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киеве Игорь Шарий во время онлайн-брифинга.

"Там очень большие площади. Человеческих и материальных ресурсов достаточно, но очень большие площади, и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро. Потому что ветер раздувает огонь по всей территории", – заявил он, отвечая на вопрос, почему так долго не удается потушить пожар.

По его словам, пожар развивается очень быстро из-за "засухи в пуще, засухи в лесах".

"Сейчас он локализован, и сейчас на этих площадях происходит тление лесной подстилки, травы, тление на месте бывшего пожарища", – добавил Шарий.

В свою очередь директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что в результате пожара в зоне отчуждения выбросов Цезия-137 в атмосферу не было.

"Какого-то заметного роста концентрации Цезия-137 в атмосферном воздухе не обнаружено. Они несколько больше в зоне горения и уменьшаются в 10 метрах от этой зоны. Цезий за много лет просел глубоко в землю. Верхний слой земли, который подвергается горению, не содержит тех концентраций, которые представляют угрозу для человека", – сказал Кульбида

По его словам, никаких изменений в гамма-фоне не было обнаружено.

Кульбида также добавил, что 16 апреля в Киеве загрязнение воздуха превысило норму в 2-3 раза, а в настоящее время воздух загрязняет только пыль, а все остальные показатели в пределах нормы.

16 апреля Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. Причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер. В ГСЧС сообщили, что наличие продуктов горения в воздухе Киева не несет химической и радиологической угрозы.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.