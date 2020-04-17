Пик пожаров в Киевской области ожидается на выходных, – ГСЧС

2020-04-17 19:45:00

58 0

Почти во всех случаях причиной пожаров является человеческий фактор

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пик пожаров и возгораний сухостоя в экосистемах в Киевской области ожидается на ближайших выходных.

Об этом сообщает Громадське.

По ее словам, почти во всех случаях причиной пожаров является человеческий фактор.

"Это выжигание сухой травы, это так называемые "шашлычники", которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов", – говорит Рубан.

Она добавила, что количество пожаров увеличивается каждые выходные.

11 и 12 апреля, спасатели около 170 раз выезжали на тушение огня.

Как ранее писал Фокус:

Loading...