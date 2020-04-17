Священнику из "перекопанной" церкви в Днепре выписали штраф в 17 тыс. гривен

Завтра он якобы хочет собрать верующих у одного из супермаркетов. Всем собравшимся выпишут еще один штраф, говорит заммэра Днепра Лысенко

Днепровского священника УПЦ МП, который провел службу на Вербное воскресенье при участии множества людей, оштрафовали на 17 тыс. грн.

Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"В отношении священника – и предупреждение, и 17 тыс. грн штрафа. Если он третий раз нарушит, это уже будет уголовная ответственность", – сообщил Лысенко.

Также он рассказал, что "батюшка сейчас бегает по домам и расклеивает объявления, что в храме Пасха отменена незаконно". По словам Лысенко, священник завтра хочет собрать у одного из супермаркетов верующих.

"Но как только он соберется со своими мирянами, они там все будут моментально нами изловлены и на них будут составлены админпротоколы. И каждый из них заплатит по 17 тыс. грн и на этом все закончится", – сказал заммэра Днепра.

Напоследок заместитель Филатова добавил, что в целом жители города и другие священники поддерживают решения властей в отношении карантина. "Настолько вызывающее и наплевательское поведение было одно на весь город", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Днепре у храма, в котором при большом скоплении людей праздновали Вербное воскресенье, решили раскопать трубу, чтобы убедиться, что она не протекает.

В областной ГСЧС сообщили, что в ходе раскопок был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Снаряд вывезли на спецплащадку и уничтожили. Других взрывоопасных предметов найти не удалось.