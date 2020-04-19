В Почаевской лавре умер монах с подозрением на коронавирус

2020-04-19 19:05:00

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Аверкий был известен как экзорцист (изгонял дьявола)

В Почаевской лавре 19 апреля скончался 76-летний монах Аверкий. Об этом сообщает Тернопольская газета.

"Аверкия характеризуют как доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии",  – говорится в сообщении.

Монах был также известен как экзорцист (изгонял дьявола).

В последнее время он не появлялся на людях. По информации источников издания, у Аверкия был коронавирус, однако официального подтверждения этой информации нет.

Отметим,  Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Также от коронавируса умер монах Никодим (Левицкий Николай Александрович). 
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