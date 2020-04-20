Синоптики предупреждают украинцев о резком снижении температуры

На большей территории страны ожидаются заморозки на почве

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки на поверхности почвы. Снижение температуры ожидается в большей части страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно данным Укргидрометцентра, 21 и 22 апреля на большинстве территории страны, кроме крайнего юга и Закарпатской области, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Ночью 21 апреля в Киеве ожидаются заморозки до -2 градусов, а 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы будут достигать -3 градусов.

Также синоптики говорят, что в ближайшие дни стоит ожидать сильных порывов ветра 15-20 метров в секунду. Из-за этого был объявлен желтый уровень опасности.

Сегодня же на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная опасность схода снежных лавин. В ГСЧС объявили 3 уровень опасности.

Как ранее сообщал Фокус: