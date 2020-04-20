Качество воздуха в Киеве почти пришло в норму, – Гидрометцентр

Замдиректора Укргидрометцентра заявил, что пыль и остатки горения почти не превышают допустимую концентрацию

В понедельник, 20 апреля, в Киеве и области, а также на Житомирщине качество атмосферного воздуха улучшилось, концентрация пыли и остатков горения приблизилась к норме. Об этом сообщает заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко во время брифинга.

Он отметил, что ситуация с качеством воздуха улучшилась благодаря "усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям".

"Наблюдаемые вещества — пыль и остатки горения — близкие или несколько выше предельно допустимую концентрацию. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близок к предельно допустимой концентрации и даже ниже", — отметил Прокопенко.

Он также добавил, что такое явление, как задымленность, в понедельник, 20 апреля, уже не наблюдается.

По последним данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев оказался на 84 месте с индексом 17, характеризующимся как "хороший" уровень.

Как ранее сообщал Фокус: