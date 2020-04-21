Острый дефицит антисептиков в Украине ликвидирован, – Укрспирт

Украинские производители закупили его уже 2,6 млн литров для производства антисептиков

Госпредприятие "Укрспирт" поставило уже 2,6 млн литров дезинфицирующего средства (спирта) украинским производителям. Речь идет о сырье для антисептиков, которое со 2 апреля, после введения в действие законодательных изменений, начали производить заводы "Укрспирта". Об этом говорится в сообщении предприятия.

"Отгрузка сырья для антисептиков продолжаются семь дней в неделю. Украинские производители закупили его уже 2,6 млн литров. И результаты этого наглядные – антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен", – отметил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

В Укрспирте отметили, что дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% – 42,45 грн. Цены являются стабильными и в них не закладывается акциз. На сайте "Укрспирта" каждый день публикуется информация об общих объемах и указываются компании, которым осуществляются отгрузки.

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