Украинские и китайские врачи по телемосту обменялись опытом в лечении COVID-19

2020-04-21 21:00:45

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В Минздраве говорят, что такого рода телемосты будут практиковать и в будущем, и не только с врачами из Китая

Украинские врачи пообщались со своими китайскими коллегами по телемосту. Во время разговора поднималась тема лечения больных COVID-19, сообщает пресс-служба МОЗ.

Со стороны Украины в разговоре приняли участие ведущие отечестсвенные анестезиологи, инфекционисты и акушеры – все они могли поставить китайским коллегам интересующие их вопросы.

В Минздраве говорят, что такого рода телемосты будут практиковать и в будущем, и не только с врачами из Китая.

"Такой обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции позволит эффективнее противостоять болезни", – говорят также в ведомстве.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

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