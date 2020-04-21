Зеленский прошел уже несколько ПЦР-тестов на коронавирус

Все результаты – отрицательные

Президент Владимир Зеленский прошел несколько ПЦР-тестов на коронавирус. Все результаты – отрицательные.

Об этом глава Украины рассказал в комментарии BBC News Украина.

"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, потому что остаюсь на работе и каждый день встречаюсь с разными людьми... Проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все результаты – отрицательные", – говорит Зеленский.

Также президент признается: во время карантина его круг общения очень сузился. Людей, с которыми Зеленский встречается, тоже стало гораздо меньше.

Что касается работы Офиса президента, то часть офиса сейчас находится на карантине, а все входящие в здание проходят температурный скриниг.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер приобрел для украинских медучреждений шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.