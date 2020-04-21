Зеленский прошел уже несколько ПЦР-тестов на коронавирус
2020-04-21 23:09:13
Все результаты – отрицательные
Президент Владимир Зеленский прошел несколько ПЦР-тестов на коронавирус. Все результаты – отрицательные.
Об этом глава Украины рассказал в комментарии BBC News Украина.
"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, потому что остаюсь на работе и каждый день встречаюсь с разными людьми... Проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все результаты – отрицательные", – говорит Зеленский.
Также президент признается: во время карантина его круг общения очень сузился. Людей, с которыми Зеленский встречается, тоже стало гораздо меньше.
Что касается работы Офиса президента, то часть офиса сейчас находится на карантине, а все входящие в здание проходят температурный скриниг.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер приобрел для украинских медучреждений шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.
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