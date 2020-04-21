В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ, – МИД
2020-04-21 19:36:00
Медицинское оборудование приобрел почетный консул Украины в Израиле Керцнер Офер
Почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер приобрел для украинских медучреждений шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает МИД Украины в Facebook.
Аппараты ИВЛ уже прибыли в Украину. При содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле они направлены в больницы, чтобы спасать пациентов с COVID-19.
"МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина с начала апреля закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, на сегодня Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Людмила Мухарская, эпидемиолог и заслуженный врач Украины, считает, что если бизнес действительно запустится в ближайшие недели, то собственники должны гарантировать людям возможность работать с соблюдением социальной дистанции и всех остальных мер предосторожности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что закупить аппараты ИВЛ – мало: нужно еще научить врачей ими пользоваться. В этой связи глава Украины предложил организовать для медиков соответствующие онлайн-уроки.
- Аппараты искусственной вентиляции легких двух украинских компаний уже проходят испытания.
- Эксперты из Великобритании рекомендуют технику, при которой пациенты на интенсивной терапии лежат на животе, как способ снизить шансы для необходимости к подключению к аппарату ИВЛ, но необходимы дополнительные исследования, будет ли такое помогать больным Covid-19.